15 Schüler des Kepler-Gymnasiums verbringen während des Wintersemesters den Montagnachmittag nicht im Klassenzimmer, sondern im Hörsaal. Sie besuchen die Vorlesung Strahlenphysik mit anschließendem Praxisteil bei Professor Dr. Ralf Ringler (links) an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden. Die Veranstaltung an der Hochschule wird in die Seminare an der Schule eingebettet. "Die OTH hat sich sogar an den Stundenplan des Keplers angepasst", betont Professor Dr. Magnus Jaeger, der als "Patenprofessor" des Kepler-Gymnasiums zusammen mit Studiendirektor Peter Schönberger und Studienrätin Verena Hauke das Projekt eingefädelt hat. Mit Rat und Tat stand auch die Leiterin des Studien- und Career-Service der Hochschule, Dr. Carolin Wagner, zur Seite, selbst ehemalige Keplerianerin. Die Schülergruppe wird am Kepler-Gymnasium von Oberstudienrat Markus Koller (rechts) fachlich begleitet. Er leitet das W-Seminar und betreut die Seminararbeiten. Die Teilnehmer schreiben auch die Abschlussklausur an der Hochschule mit und können damit eine erste Studienleistung erbringen, die anerkannt wird. "Für die Schüler ist die Möglichkeit zur Nutzung der technischen Einrichtungen an der OTH Amberg-Weiden ein enormer Motivationsschub", so Koller. Die Kooperation besteht seit dem Jahr 2016. Bild: exb