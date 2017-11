"Takt aus der Reihe" zum dritten: Nach Ausflügen in die Welten des Elektro-Sounds und der Volksmusik unternimmt das Augustinus-Gymnasium mit seiner Konzert-Serie neben einem neuerlichen musikalischen Umschwung auch einen Szenenwechsel.

Im Vereinshaus laden die Schüler des Projekt-Seminars Konzertmanagement am Samstagabend zur "Soirée der Sinne", einem Liederabend mit Klängen, Farben und Düften. Der große Saal, getaucht in verschiedene Schattierungen violetten Lichts und gebadet in exotische Parfums, verwandelt sich in die Cabarets und Bars des frühen 20. Jahrhunderts, in denen das Vokalensemble der Schule unter Leitung von Peter Pollinger alte Schlager der 20er und 30er Jahre zum Besten gibt. Dabei zeigt sich einmal mehr, dass die Augustinus-Sänger nicht nur gesanglich glänzen, sondern auch schauspielerisch, wenn sie etwa als Flaneure auf der Promenade, als Walzer-Tänzer oder als Gäste der "Bar zum Krokodil" den alten Hits neues Leben einhauchen.Für weitere Höhepunkte des Abends konnten die aus Weiden stammende Sopranistin Sabine Lahm, selbst ehemalige Augustinus-Schülerin, und Kilian Sprau am Klavier gewonnen werden. Beide fügen sich auch nahtlos in das Geschehen der Revue ein: die Solistin gekonnt als Diva, während der Pianist als "armer Gigolo" herhalten muss, in einem Lied von Leonello Casucci.Musikalisch erkunden beide die Welt der leichten Klavierlieder aus der Zeit der Jahrhundertwende, und sie legen gleich mit der größten musikalischen Überraschung des Abends los, der Interpretation dreier "Brettl-Lieder" von Arnold Schönberg. In diesen zeigt sich, dass der spätere Zwölftonmusik-Pionier und Ultra-Modernist in jungen Jahren durchaus der leichten Muse zugeneigt war. Darauf folgen nicht minder überraschende wie bezaubernde Werke von Erik Satie, Kurt Weill oder die Walzer-Gesänge von Alexander von Zemlinsky. Still begleitet von Farbenspiel und Düften drumherum. Ein Abend für alle Sinne eben.Ganz anders dagegen geht's beim nächsten Konzert der Reihe weiter: Am kommenden Freitag heißt es "NextgeneRAPtion" im Weidener Jugendzentrum.