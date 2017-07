335 Unterschriften hat Konrad Dippel dabei. Es war nicht schwer, die erforderlichen Unterstützer zusammenzubringen, erzählt der Trabitzer. "Das ist das Gute, wenn man es zum vierten Mal macht. Die Leute wissen: Sie können unterschreiben und es kommt keine Waschmaschine." Der 46-Jährige hat seinen Wahlvorschlag für die Bundestagswahl 2017 bei Kreiswahlleiter Hermann Hubmann eingereicht.

Dippel: Es freut mich ja, dass das mit 80 auch noch geht. Aber ich will es vorher in den Bundestag schaffen.Man muss das Unmögliche anstreben, um das Mögliche zu schaffen.2005 lag ich mit 13,6 Prozent nur knapp hinter Martin Hohmann, dem langjährigen hessischen CDU-Mandatsträger. 2009 war ich mit 14,1 Prozent stimmenstärkster parteiloser Direktkandidat Deutschlands. Und ich war enttäuscht. Ich wollte ja eigentlich gewinnen. 2013 waren's dann nur 4,4, aber da ich hatte ich schon gespürt, dass die Kleinen in der Merkel-Euphorie keinen Blumentopf gewinnen können. Und ich habe null Wahlkampf gemacht.Nein. Obwohl ich schon hoffte, dass ich etwas zurückschalten könnte zugunsten des Wahlkampfs. Stattdessen ist es ein intensives Jahr geworden. Man kann keine Kuh verkaufen und ihr vorher den Kopf abschlagen. Man braucht mich noch. Zudem wollen wir die alte Holzhandlung für Sonderproduktionen behalten und in eine gemeinnützige Stiftung umwandeln. Nachhaltigkeit und Ökologie sind mir wichtig.Für uns Oberpfälzer wäre es super. Der Wahlkreis Weiden hätte einen eigenen Sitz. Im Fernsehen stünde zwischen den Parteien "1 Sitz Wahlkreis Weiden". Das wäre die beste Werbung. Und ich bin für alle wählbar. Für die Schwarzen: Ich bin Mittelständler. Für die Grünen: Ich betreibe einen Biobauernhof. Für die Sozialdemokraten: Ich sehe doch die Ungerechtigkeit gegenüber unseren Arbeitnehmern. Amazon bezahlt keine Steuern. Wer zu seiner Rente etwas dazu verdienen will, zahlt Steuern.Wir sind durch Wohlstand korrumpiert. Ich höre immer als Gegenargument: Dippel, uns geht es doch gut, was willst du ändern? Aber es ist wie bei Ilsebill im Märchen. Ihr Reichtum wächst, und die Welt drumherum fängt zu stinken an. Unser Wohlstand baut auf zu viel Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung auf.Es würde an ein politisches Wunder grenzen. Aber es ist mir ein Herzensding. Wer hohe Türme bauen will, muss lange am Fundament verbleiben. Das ist meine Lebensaufgabe.Dann trete ich 2021 wieder an.