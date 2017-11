Die Weidener Partnergemeinde im Burgenland rollt den roten Teppich aus - für alle, die das Martini-Loben mit der traditionellen Weintaufe erleben wollen. Vor allem aber für die Delegation aus Weiden in der Oberpfalz. Denn beide haben Großes vor.

Sechs Ehrenrömer

Neue Motoren gesucht

Bier-Brauer im Weinland Gols, der Nachbarort von Weiden am See ist die größte Weinbaugemeinde in Österreich. Und ausgerechnet hier findet sich die einzige Privatbrauerei im Seewinkel. Seit inzwischen zehn Jahren bringen Harald Sautner und sein Sohn Markus ihre Bierspezialitäten bei den Weinkennern an den Kunden. Große Teile seiner Erstausstattung erwarb der geschäftstüchtige Brauer übrigens in der Nordoberpfalz. Gewöhnungsbedürftig ist allerdings sein Kastanienbier. Ebenfalls beeindruckend ist für die Oberpfälzer Delegation die Artenvielfalt im Nationalpark Neusiedler See, der am Nachmittag besucht wurde.

Großes Hotel fehlt - "Das Fritz" floriert und braucht Unterstützung

Die See-Weidener verwöhnen ihre Gäste. So laden die Gemeinde und Bürgermeister Wilhelm Schwartz zum "Ganserl-Essen" in das neue Hauben-Restaurant "Das Fritz", unten im Seebad, ein. Die mondäne Architektur, das stylische Interieur und regionale, kreative pannonische Küche verblüffen. Sogar Investor Martin Pfundner begrüßt die Oberpfälzer, die mit Oberbürgermeister Rolf Schmidt und Bürgermeister Thomas Proksch auch eine Delegation aus der Partnerstadt Annaberg-Buchholz mitgebracht haben. Höhepunkt der beiden Tage, die die Max-Reger-Städter in der Gemeinde im Seewinkel verbringen, ist die Weintaufe. Erstmals seit vier Jahren vergeben die See-Weidener wieder ihren Ehrenrömer an Personen, die sich besonders um die Partnerschaft verdient gemacht haben.Nach einstimmigem Beschluss des Gemeinderates vom 6. September erhält Josef Enz den Ehrenrömer. Der Gastronom (Seniorchef in der Pension Seepanorama) und Weinbauer, inzwischen 81 Jahre alt, zählt zu den Unterstützern der Partnerschaft von der ersten Stunde an. Bereits seit 48 Jahren fahre er "aussi nach Deutschland, nach Weiden", betont Schwartz in der Laudation.Jeweils 74 Jahre alt und ebenfalls seit Jahrzehnten im Dienste der Partnerschaft unterwegs sind "Musikus" und Gemeinderat Helmut Fuhrmann sowie Winzer Anton Stefan Ochs, die ebenfalls zu den Säulen der Partnerschaft zählen. Ochs bereichert seit einigen Jahren mit den See-Weidener-Weinen das Bürgerfest. Als die "Personifizierung" des Partnerschaftsgedankens erhielt Walter Karner seinen Ehrenrömer. Der inzwischen 55-Jährige arbeitete einst sogar in der Weidener PFA.Mit dem Ehrenrömer würdigen die See-Weidener die Verdienste von Sigrid ("Sissy") Schneider. Sie gilt seit 2007 als die "Managerin" der Patenschaften im Kulturamt der Stadt Weiden und arbeitete eng mit Oberamtsrat Erwin Regler aus dem See-Weidener Gemeindeamt zusammen. Und schließlich ehrt der Gemeinderat das Engagement von Oberbürgermeister Kurt Seggewiß, der sich zu einem überzeugten Anhänger und Förderer der Partnerschaften entwickelt hat.Die Partnerschaft lebe, betont OB Seggewiß, als er im Namen der "sechs neuen "Ehrenrömer" für die Auszeichnung dankt. Es gebe viele Motoren, bei vieles bewegen wollten und könnten. 2019 stehe die Feier des 50-jährigen Bestehens dieser wertvollen Partnerschaft an. "Wir müssen das groß angehen, schon jetzt Ideen sammeln." Seggewiß schlägt Feierlichkeiten sowohl in der Oberpfalz als auch im Burgenland vor - "nicht nur zum Bürgerfest und zum Martini-Loben". Er ruft alle "gesellschaftlichen Gruppen, alle Vereine und Verbände" in den beiden Partnergemeinden auf, sich bei diesem außergewöhnlichen Jubiläum einzubringen. Es gebe zahlreiche Kontakte, von der Feuerwehren bis zu den Fußballern, Radfahrern, Theater- und Musikgruppen. "Ich bin überzeugt, das wird was G'scheit's." "Die Laterne, die Fackel der Partnerschaft, muss die Jugend weitertragen", betont Seggewiß auch mit Blick auf die Lebensjahre der derzeitigen Stützen der Partnerschaft.Zugleich ermuntert Seggewiß die Weidener, in den Partnergemeinden zu urlauben. "Man kann in die Karibik fliegen. Aber diesen Mehrwert, die freien Urlaubstage unter Freunden genießen zu können, gibt es nur in den Partnergemeinden."

Die Gäste staunen - über die herausragende Architektur des Nobelrestaurants "Das Fritz", die wohl nur realisiert werden konnte, weil zum Zielpublikum die nahen Wiener zählen. Das neue gastronomische Zentrum im Seebad ist bereits mehr als nur ein Geheimtipp.

Leute Der neue Gemeindewein in Weiden am See ist Kellermeister Christian Wandler gut gelungen. Die Winzer in der Weinbaugemeinde sind zufrieden. Als Vizebürgermeister wird Wandler in den nächsten Jahren besonders gefordert sein: Erstmals seit vielen Jahren verlor die ÖVP von Bürgermeister Wilhelm Schwartzdie absolute Mehrheit. Bürgermeister Wilhelm Schwartz bleibt optimistisch: Schon in der Vergangenheit seien 70 bis 80 Prozent aller Beschlüsse einstimmig gefasst worden. "Wir müssen die anderen überzeugen."



Die Weine aus den Kellern von Elfriede und Tobias Friedrich zählen zu den besten in Österreich. So platzierten sich ihr Chardonnay 2016 und St. Laurent Stuhlrichtertal Qualitätswein 2016 beim Österreichischen Salonwein unter den 250 Besten aus den eingereichten 7000 Weinen. Mit Gold ausgezeichnet wurden zudem Welschriesling Exclusiv 2016, Weißer Burgunder sowie Scheurebe 2016.



Susanne Hirmer, Nachfolgerin von Sigrid Schneider, betreut als "Managerin" der Partnerschaft mit Weiden am See die Delegation. Mit ihren knappen Ansagen - "genau" - gab sie immer rechtzeitig die Richtung vor. Beifall für diese Premiere. Sie konnte sich dabei auf die Unterstützung von Erwin Regner verlassen. Sigrid "Sissy" Schneider will sich privat in die Partnerschaft einbringen.

Seit der Eröffnung am 7. Juni ist das Haus ausgebucht. "Wir hatten noch keinen Ruhetag", betätigen die Schwestern Judith und Vera Tösch, die die "Wohlfühloase am Neusiedler See", so Investor Martin Pfundner, betreiben. Zum modernen Haus zählen Bar, Lounge, Selbstbedienungsbereich und Veranstaltungssäle. Den Weidenern aus der Oberpfalz verschlägt es regelrecht den Atem, als sie das Gebäude in der Dämmerung betreten. Beeindruckend ist der Blick vom Oberdeck auf den Neusiedler See und die beleuchtete Bebauung am Ufer. Nicht ohne Stolz nennt Pfundner die Eckdaten: 8 Monate Planung, 7 Monate Bauzeit. Und die Baukosten blieben mit 6,3 Millionen Euro auch im Rahmen.Doch seit Sommer, seit "Das Fritz" als neuer touristischer Magnet immer mehr Gäste anzieht, wird immer deutlicher, dass in der Weinbaugemeinde Weiden am See ein größeres Hotel fehlt. Darin sind sich der wiedergewählte Bürgermeister Wilhelm Schwartz (ÖVP) und sein Herausforderer Heinrich Hareter (SPÖ) über die Parteigrenzen hinweg einig.Beide sehen sich aber in der Kommunalpolitik vor einer besonderen Herausforderung: Im Gemeinderat gibt es seit der Wahl Anfang Oktober eine Pattsituation. Doch beide wollen deswegen nicht von einer "Schockstarre" sprechen. Sie wählen den Ausdruck der "Findungsphase".