Kürzlich in Weiden: Ein Motorradfahrer verunglückt bei einem Unfall. Ein Passant hält an und fotografiert. Die Polizei muss einschreiten. Das passiert in der Region immer wieder und kostet die Beamten vor allem eines: wertvolle Zeit.

Immer näher dran

Smartphone sicherstellen

Immer wieder behindern Passanten die Einsatzkräfte. Filmen anstatt zu helfen. Polizei und Rettungsdienst kann dieses Verhalten wertvolle Zeit kosten. "Die Unfallaufnahmen und die Versorgung der Verletzten steht immer an erster Stelle", erklärt Thomas Fritsch von der Polizeiinspektion Weiden.So einfach ist das aber nicht immer - wie auch beim aktuellen Fall in Weiden. Während der Unfallaufnahme beobachtete ein Polizist, wie ein Radfahrer am Unglücksort anhielt und fotografiert. Es stellte sich heraus, dass auf dem Bild auch der Verletzte zu sehen ist. Der Polizist fordert den Mann auf, das Foto zu löschen. Das geschieht erst, als der Beamte mit der Sicherstellung des Smartphones droht."Es kann nicht die Aufgabe der Polizei sein, dass wir uns um Gaffer kümmern müssen", sagt Fritsch. Eigentlich müssten Menschenverstand und Anstand dafür sorgen, dass so etwas nicht passiert, kritisiert er. Kathrin Fändrich, stellvertretende Pressesprecherin im Staatsministerium des Inneren, für Bau und Verkehr, wird noch deutlicher: "Sich an menschlichen Katastrophen ergötzen, um die eigene Schaulust oder Sensationsgier zu stillen und dabei jenen Menschen im Weg zu stehen, die anderen Menschen in der Not helfen wollen, ist schlichtweg unverschämt und verabscheuungswürdig."Belastbare Statistiken über Anzahl oder Zunahme von Gaffern hat das bayerische Innenministerium nicht. Einsatzkräfte und Polizei würden nur von einer "subjektiv empfundenen leichten Zunahme" berichten, erklärt Fändrich. Das könne verschiedene Gründe haben: Bevölkerung und Einsatzkräfte sind in Sachen Gaffer sensibilisiert. Sie fallen eher auf als früher. Und: "Mit dem Einzug von Smartphones in den Alltag wird immer mehr gefilmt und für die besten Bilder immer näher an die Einsatzkräfte gerückt", sagt Fändrich.Dass die Polizei es aber oft schafft, Gaffer vom Unfallgeschehen fernzuhalten, zeigen die Erfahrungen der Mitarbeiter des BRK-Rettungsdienstes Weiden/Neustadt. "Wir hatten noch keine Probleme damit, wurden noch nicht behindert", sagt Rettungsdienstleiter Peter Lischker. Seine Leute seien normalerweise "mitten im Zentrum des Unfalls" um den Verletzten zu helfen. Soweit würden die Gaffer - dank der Polizei - gar nicht kommen.Trotzdem: Wer bei einem Unfall filmt oder fotografiert kann sich strafbar machen. Es kann sich dabei zum Beispiel um einen Verstoß nach Paragraf 201a Strafgesetzbuch handeln, wie Andreas Schieder vom Polizeipräsidium Oberpfalz betont. Dort steht, dass wer "eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt, unbefugt herstellt oder überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt", mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft werden kann.Ebenfalls in Frage kommt die "Unterlassene Hilfeleistung" nach Paragraf 323c. Laut diesem droht einem Menschen, die "bei Unglücksfällen ... nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten ... ist, eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Gleiches gilt für eine Person, die "in diesen Situationen eine Person behindert, die einem Dritten Hilfe leistet oder leisten will."Pauschalaussagen, wie Gaffer oder Fotografen zu bestrafen sind, will und kann Schieder aber nicht machen. "Bei der Bewertung entsprechender Vorgänge ist zu unterscheiden, ob legales - wenngleich vielleicht unangebrachtes - Verhalten vorliegt, Ordnungsstörungen bestehen, oder gar Straftatbestände verwirklicht sind", sagt er. Und auch das polizeiliche Einschreiten habe sich stets am konkreten Einzelfall zu orientieren, betont Schieder.Theoretischen hätten die Polizisten aber die Möglichkeit, das Smartphone als Beweismittel sicherzustellen oder Platzverweise zu verteilen. "Wer dem nicht nachkommt, kann mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 5000 Euro belegt werden", sagt Fähndrich. "In vielen Fällen wird es unter Umständen ausreichen, wenn Polizeibeamte auf mögliche Konsequenzen hinweisen und um Einstellung der Filmens/Fotografierens bitten", vermutet Schieder.Wie auch beim Unfall in Weiden, auch wenn dort der Passant erst nach kurzer Diskussion bereit war, das Foto des Verletzten zu löschen. "Statt zu Fotografieren, wäre es wichtiger zu schauen, ob noch Hilfe erforderlich ist", appelliert Fritsch. "Die Filmer oder Fotografen sollen sich fragen, ob sie sich selbst als Opfer eines Unfalls sehen wollen." Ein weiterer Aspekt: Es kann passieren, dass Freunde oder Angehörige über Videos im Internet vom Unfall erfahren.