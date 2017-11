Zum Patrozinium der Stadtpfarrkirche St. Elisabeth stattet Bischof Rudolf Voderholzer der Gemeinde einen Pastoralbesuch ab. Es ist der Abschluss eines besonderen Jahres.

"Schilf am Ufer"

Empfang im Kinderhaus

Seht, ich habe es immer gesagt, man muss die Menschen froh machen. Bischof Rudolf Voderholzer zitiert in seiner Predigt die Heilige Elisabeth

Das festliches Pontifikalamt am Sonntag war ein weiterer Höhepunkt für die Pfarrei - nach der Einweihung des "Hauses für Kinder" und der Firmung. Zuletzt hatte Bischof Gerhard Ludwig Müller vor zehn Jahren aus Anlass des 800-jährigen Geburtstages der Heiligen Elisabeth die Gemeinde besucht. Die Heilige, von der eine Reliquie in der Pfarrkirche aufbewahrt ist, kennt man durch ihre Fürsorge für Hungernde und das Rosenwunder.Der Gottesdienst, den der Bischof mit Pfarrer Peter Brolich und Pfarrvikar Celestine Thazhuppil zelebrierte, begann mit Ordinariumskompositionen aus der Missa in F von Johann Kaspar Aiblinger. Lieder aus dem Neuen Gotteslob waren von Kirchenmusikdirektor Alfred Kreuzer zeitgemäß für Solo, Gemeinde, Chor und Orchester arrangiert worden. Neben dem Kirchenchor und dem Orchester von St. Elisabeth wirkten einzelne Mitglieder des Ensembles Kreuzer, des Männerchores Mitterteich, der Schola Fockenfeld sowie Elisabeth Bauer (Sopran) und Brigitte Kreuzer (Orgel) mit.Pfarrer Brolich zitierte einen Spruch der Heiligen Elisabeth: "Wir sind wie Schilf am Flussufer, das sich bei Hochwasser beugt und sich danach wieder aufrichtet." Bischof Voderholzer nannte seinen Besuch einen Brückenschlag zum Patrozinium vor einem Jahrzehnt. In seiner kindgerechten Predigt unter den Altarstufen bei den Erstkommunionkindern ging er auf das Gleichnis mit den Talenten aus dem Evangelium ein. Jesus wolle damit sagen, dass jeder seine Talente, seine Begabung je nach seinen Fähigkeiten vermehren solle. Dafür habe er der Menschen Gaben anvertraut: sein Wort und die im Alltag helfende Tat, seinen Frieden, die Fürsorge für die Armen und das Geschenk des Sonntags, der nicht zum anstrengendsten, sondern zum schönsten Tag der Woche gestaltet werden solle. Dafür stehe der Ausspruch der Heiligen Elisabeth: "Seht, ich habe es immer gesagt, man muss die Menschen froh machen." Voderholzer dankte anschließend allen, die mit den anvertrauten Talenten wuchern: den Verkündern des Evangeliums, allen, die dem Pfarrer bei vielfältigen Arbeiten zur Seite stehen, die Kirchenmusik beisteuern, die die Erstkommunion vorbereiten und besonders den Eltern und Großeltern als erste wichtige Apostel und Missionare im Leben eines Kindes.Für die Kirche der Zukunft sei der Glaube nicht nur eine Sache der Profis, sondern aller durch ihr mit Taufe und Kommunion erworbenes Priestertum. Nach dem feierlichen "Halleluja" von Georg Friedrich Händel spendeten die Gottesdienstbesucher spontanen Beifall für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes. Im Foyer des "Hauses für Kinder", in das zum Stehempfang geladen war, erfreuten die Kleinen aus dem Kinderhort und die Vorschulkinder den Gast mit einem Gedicht über ihre Aufgaben und mit einem Elisabethlied. Sie stellten in die Mitte des Raumes neben einem Bild der Heiligen und einer verzierten Kerze einen Korb mit Rosen und Brot und eine Krone. Voderholzer segnete zum Abschluss die Kinder, gratulierte einigen Frauen zum Namenstag und mischte sich zu Gesprächen unter die zahlreichen Gäste.