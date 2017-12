Beinahe hätten sie ihr Namensschild "Paul & Norman" in Leuchtschrift vergessen. Aber jemand hatte es dann doch dabei und aufgestellt. Das Musiker-Duo ist Teil der bekannten Partyband "Highline". Normalerweise spielt die Band im Pulk: auf Festen, in Bierzelten, bei großen Feiern. Am Freitagabend eröffneten die Zwei die "Musikhütte" auf dem Weidener Christkindlmarkt. Natürlich schlugen sie leisere Töne an. Songs und gefühlvolle Balladen von Bryan Adams über die Eagles bis Tom Petty. Bekannte Lieder, die sie unplugged präsentierten. Angereist waren sie mit Akustikgitarre und Piano. Ein Genuss für Ohren und Sinne.