Jetzt geht es für sie hinaus auf hohe See: Gemeint sind die Absolventen der Pestalozzi-Mittelschule. Sie feiern ihren Abschluss unter dem Motto: "Ein Schiff ist im Hafen sicher, dafür wurde es aber nicht gebaut."

Die Feier begann mit einer ökumenischen Andacht mit Pfarrvikar Andreas Reber und der evangelischen Pfarrerin Edith Lang in der Herz-Jesu-Kirche. Schüler der Abschlussklassen hatten mit Religionspädagogin Angela Sauer ein szenisches Spiel einstudiert. Thema: "Pack mer's!"Die Entlassfeier stieg im Schulhof. Lehrer Helmut Sauer führte durchs Programm und würdigte zu Beginn das selbstgewählte Motto der Entlassschüler. Schiffe würden ja gebaut, um ein Ziel auf hoher See zu erreichen. Gebaut werde aber an Land. Dort sei es zunächst einmal sicher. Man könne das Schiff in Ruhe für die große Reise rüsten. Ein solcher Hafen seien für die Schüler bisher die Eltern, Freunde, Schulkameraden und die Schule mit den Lehrern gewesen. Alle hätten versucht, die Schüler seetüchtig zu machen. Ob das Schiff seetauglich sei, werde sich erst noch zeigen. Der Tag der Entlassfeier sei sozusagen der Stapellauf.Schulleiter Heribert Zeis betonte, dass alle 150 Stühle besetzt waren, was von großem Interesse der Eltern an ihren Kindern zeuge. Sehr erfreut zeigte er sich auch davon, dass 65 Prozent der angetretenen Schüler den qualifizierenden Abschluss der Mittelschule erreicht haben. Alle Schüler der Praxisklasse und der M 10 haben ihre Prüfung bestanden.Die Prüfungsbesten wurden mit Büchergutscheinen für ihre Leistungen ausgezeichnet: Martin Sederer erreichte im Quali einen Schnitt von 1,8, Anna Pilz und Jana Marzik sowie Jennifer Klein aus der M10 kamen auf 1,67 und Stefanie Braun (Praxisklasse) auf 1,4.Die Lehrkräfte der Abschlussklassen, Stefan Benker, Martin Filchner, Kerstin Kiener, Kerstin Schmola und Daniela Schuh, gingen darauf ein, dass sich die Schüler in neun beziehungsweise zehn Schuljahren viele wichtige Eigenschaften für das kommende Berufsleben angeeignet und sich gründlich auf das lebenslange Lernen vorbereitet hätten.Der Musikkurs der neunten Klasse unter Leitung von Kerstin Kiener umrahmte Andacht und die Entlassfeier mit Chor- und Sologesang und Stücken wie "Sailing" und "Mad World". Applaus gab es auch für die Hip-Hop-Tanzeinlagen unter der Leitung von Daniela Schuh. Nach der offiziellen Feier lud Rektor Zeis alle Gäste zu einem kleinen Umtrunk ein.