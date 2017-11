Einem 17-Jährigen wird mit der Streitaxt den Schädel gespaltet, dessen zitternde Schwester sexuell bedroht. "Schon recht brutal", räumt der Autor dieser Geschichte ein. Doch die Wikinger seien nun mal nicht zimperlich gewesen. "Man muss selber ein Wikinger gewesen sein, um solch eine Geschichte zu schreiben", meint Peter Heimdall. Also schlüpfte er für sechs Wochen gedanklich ins Kostüm der Nordmänner, trank mit ihnen, kämpfte mit ihnen und lebte ihr raues Leben.

Jerry Cotton und Texas-Marshall Eigentlich heißt Peter Heimdall Peter Haberl und ist Weidener. Ein pensionierter Beamter am Arbeitsamt. "Meinen ersten Roman habe ich 1974 veröffentlicht." Einen Wild-West-Roman mit dem Titel "Der kalte Hauch des Todes". Bis Ende der 90er habe er eine Anzahl weiterer Geschichten geschrieben. 2001 kam dann das Angebot des Bastei-Lübbe-Verlags, an einer Western-Serie mitzuschreiben. Groschenromane. "Ich wollte auch nie was anderes schreiben." 2002 erhielt er ein weiteres Angebot: "An der Jerry Cotton-Serie mitzuarbeiten. Für die habe ich über Hundert Serienromane geschrieben." Außerdem 42 Taschenbücher. Sechs Jahre lang lief seine eigene Serie "Texas Marshall". Ferner veröffentlichte Haberl Horror-Geschichten und für einen Wiener Verlag Jugendabenteuerromane. (uz)

Exakt beschrieb der Autor seine Figuren und deren Umwelt. Jetzt stellte er sein Buch "Schwerter des Nordens" in der Buchhandlung Stangl & Taubald vor. Ein wüstes Szenario von Verrat, Macht und Leidenschaft. Erst an Allerheiligen hat er seinen zweiten Wikinger-Band beendet, der 2019 veröffentlicht werden soll. Ein abgeschlossener Roman wie das Nordschwert.Der Zuhörer lernt und erfährt in Heindalls aktuellem Werk viel über das Leben im Norden. Den Begriff "Wikinger" kannten die Nordmänner gar nicht, erzählt er. Der sei erst im 15. Jahrhundert entstanden und bedeute so viel wie "Seeräuber". "Das waren die aber gar nicht. Sie bestellten ihre Äcker und Felder." Nur wenn sie Zeit und Lust gehabt hätten, seien losgezogen, um Leute zu erschlagen. "Die haben nicht lange gefackelt."Wer einen Roman über Wikinger schreiben wolle, der müsse auch eine gewisse Ahnung haben von den Mythen und von der Geschichte Skandinaviens, erläutert Heimdall seinen Lesern. "Wenn du keinen Begriff parat hast, dann kannst du auch keinen googeln." Sein Wissen beziehe er aus dem Internet.Schließlich habe ihn sein ehemaliger Lektor dazu überredet, für den Verlag "Random House" Wikingergeschichten zu schreiben. Für den 400 Seiten langen Roman benötigte Haberl sechs Wochen. "Habe ihn neben meinen anderen Serien geschrieben." Sein Pensum: vormittags zehn Seiten, nachmittags zehn Seiten.