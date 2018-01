Den Waffenrock, den er 39 Jahre trug, hat er längst abgelegt. Alles Militärische betrachtet Oberst a. D. Peter Tamme inzwischen zwar interessiert, aber aus der Ferne. Laute Töne, gar Kasernenhof-Getöse, waren ihm stets unangenehm. Er ist Offizier und Gentleman, der sich lieber auf diplomatischen Parkett bewegte, liebenswert, verbindlich, hochgebildet und polyglott: Tamme spricht Englisch, Spanisch, Französisch und Portugiesisch. Fünf Jahre in Paris machten ihn zum Frankreichkenner.

Der Kosmopolit, am 17. Januar 1938 in Schlesien geboren, schätzt die Oberpfalz. Mit seiner Frau Margot fühlt er sich seit 1996 in Weiden daheim, lädt zu Doppel-Ausstellungen (Keramiken und Fotos) und Vorträgen (gerne bei der VHS und gerne auch auf Französisch). Tamme arbeitete im "Oberpfälzer Heimatspiegel" mit und betreute über zwölf Jahre als Schriftleiter die "Arnika" des OWV. Ein "widerspenstiges Sprunggelenk" sowie eine Augenkrankheit zwingen ihn heute, auf seine geliebten Wanderungen in der Region zu verzichten. Dadurch hat er aber auch Zeit für ausgiebige Besuche der Weidener Café-Szene gewonnen.Mit seinen Reportagen bereichert er die Ausgaben des Neuen Tages, aber auch Wochenzeitschriften in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Beliebt ist und bleibt seine Reihe "Es stand im Neuen Tag", die wöchentlich seit 17. Februar 1997 erscheint. Ebenso erfolgreich ist er als Erzähler seiner "Oberpfälzer G'schicht'n", die er in den drei Bänden "Saggradi", "Pfiffkaas", und "Wer zuletzt lacht ..." niedergelegt hat. Mit seinen "wahren und erfundenen Episoden" zaubert er jedem Leser ein Schmunzeln ins Gesicht.Sein Sprachentalent führten den Generalstabsoffizier, der als Kommandeur der Brigadetruppen und stellvertretender Brigadekommandeur (1983 bis 1987) erstmals nach Weiden kam, in besondere Verwendungen: Zwölf Jahre diente Oberst Tamme der Bundesrepublik in den USA, in Paris und Lissabon.Zur Feier seines 80. Geburtstags lädt er am Samstag, 20. Januar, ins Offizierkasino ein. Dabei sind auch seine Frau Margot sowie die beiden Töchter mit ihren Familien. Demnächst steht die nächste Feier an: die goldene Hochzeit.