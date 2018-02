Wer sind schon Max Reger oder Gustav von Schlör gegen Blandiana Dirrigl und Leni Landgraf: Stadtarchivarin Petra Vorsatz recherchiert seit mehreren Jahren zum Leben bekannter Weidener Frauen. Am Mittwoch, 7. Februar, hält sie wieder einen Vortrag im Maria-Seltmann-Haus.

Schwierige Forschung

Noch nie wahrgenommen

Alles begann mit Straßen. Genauer gesagt, den Namen der Straßen. Die waren nämlich Ende der 90er Jahre fast nur männlich. Daneben gab es in Weiden etwa noch den Walkürensteig oder den Margeritensteig. Und damit wollte sich Petra Vorsatz 1997 gemeinsam mit der damaligen Bürgermeisterin Elisabeth Kraus und der Gleichstellungsbeauftragten Monika Langner nicht begnügen. Die neuen Straßen hinter der FOS/BOS sollten Frauennamen bekommen.Nur welche Frauen aus der Weidener Stadtgeschichte waren als Vorbilder geeignet? "Dafür musste man recherchieren", sagt die Stadtarchivarin. Und so begann das Frauen-Forschungsprojekt. Inzwischen gibt es in Weiden eine Johanna-Frank-Straße, eine Antonie-Vierling-Straße und eine Dr.-Helene-Hoffmann-Straße. Vorsatz lässt das Thema weiterhin nicht los.Sie hält Vorträge zu "Weidener Frauen", "Frauen mit Beziehungen zu Weiden" und "Frauen im Stadtrat". "Wir haben auch schon Stadtrundgänge mit der Gleichstellungsbeauftragten veranstaltet", sagt sie. Am Mittwoch, 7. Februar, ist es wieder einmal so weit: Im Maria-Seltmann-Haus berichtet sie von der Flucht der böhmischen Königin Elisabeth Stuart nach Weiden oder den Werken der Heimatforscherin Helene Hoffmann. Sie erzählt von der ersten Stadträtin Antonie Vierling, von der Nachkriegsärztin Blandiana Dirrigl oder der Brauerei-Besitzerin und Unternehmerin Magdalena Landgraf.Dabei ist die Recherche in den Archiven gar nicht so einfach: "Es ist einfach so, dass über Männer viel mehr überliefert ist", sagt Vorsatz. "Bei Frauen weiß man, wann sie geboren wurden und gestorben sind und wie viele Kinder sie hatten." Frauen waren oft nicht geschäftsfähig. Sie durften keine Arbeits- oder Mietverträge schließen und keine großen Anschaffungen machen. Auch wenn ihr Mann gestorben war, brauchten sie einen Vormund.Selbst wenn eine Frau im Mittelalter oder der frühen Neuzeit erfolgreich war, war es meist der Mann, der unter die Geschäfte seine Unterschrift setzte. So ist weder über das allgemeine Leben der Frauen, noch über herausragende Persönlichkeiten viel bekannt. Vorsatz ändert das in Weiden nach und nach. Zum Beispiel klärt sie auch über die Bedeutung der pflügenden Frau in einem Relief am Alten Rathaus auf: Das Relief würdigt die Leistungen der Frauen im Ersten Weltkrieg. "Es zeigt auch, dass Frauen flexibel sind. Dass wir an unseren Aufgaben wachsen. Da werden einige geschaut haben, als nach dem Krieg die Männer zurückgekommen sind und ihre Selbstständigkeit wieder vorbei war."Vorsatz hat nachgeforscht: "Ich wage fast zu behaupten, dass das Relief das einzige Denkmal in Bayern ist, das auf die Leistungen der Frauen im Ersten Weltkrieg hinweist." Einer ihrer Zuhörer hätte gesagt: "Jetzt gehe ich mein ganzes Leben an dem Rathaus vorbei, glauben Sie, das hätte ich jemals wahrgenommen?" Die Stadtarchivarin freut sich über solche Sätze: "Es ist schön, wenn man den Weidenern auch was zu ihrer Heimatstadt erzählen kann, dass sie noch nicht wussten."