Die Pfadfinder St. Georg feiern 70-jähriges Bestehen. In der Regel denkt man da an Abenteuer und Trainingseinheiten: Etwa, wie man durch den Schlamm robbt, im Wald allein überlebt oder gemeinsam Kekse isst. Doch Pfadfinder zu sein, bedeutet viel mehr, wie der Weidener Stamm zeigt.

"Sowas machen wir gar nicht", unterstrich Stammesvorsitzender Christian Amthor am Samstagabend im Gustav-von-Schlör-Saal. "Wir sind Brüder und Schwestern, Freunde zu jeder Zeit." Alles andere seien Vorurteile. Zu den Aufgaben eines Pfadfinders zähle unter anderem der Besuch von Bewohnern im Altersheim. "Für diese Menschen ist das oft der Höhepunkt des Jahres." Man wolle den Kindern zeigen, dass es draußen in der Welt mehr gebe als Handy, Computer oder Spielekonsole. "Wir sind die, die euch aufzeigen, wer ihr seid." Das funktioniere nur, solange es Menschen gebe, die sich für diese Ziele einsetzten.Um diese Zielsetzung zu feiern, kamen die Pfadfinder in der Max-Reger-Halle zusammen. Seit 70 Jahren gibt es den Pfadfinderstamm St. Georg mit Sitz in St. Josef. Der "bunte Abend" war die Abschlussveranstaltung der Jubiläumsfeierlichkeiten. Geehrt wurden auch verdiente Mitglieder wie Christoph Pausch, Thomas Kurz, Verena Pausch, Roland Paulus, Franz Gläser, Christian Miersen und Stefanie Kellner."Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt", unterstrich Amthor. Egal ob Oberbürgermeister, Stadtrat, Pfarrer, Leitergruppe oder Kinder: "Jeder von uns ist ein Teil vom Ganzen." Das Programm war nach bewährtem Pfadfinder-Muster aufgebaut. Jeder durfte seinen Beitrag leisten: "Pfadis", Rover, Leiter. Gleich zu Beginn des Abends waren die Wölflinge von den Socken. Genauer: Sie interpretierten "I will follow him" aus dem Film "Sister Act" mit bunten Strümpfen. Dann parodierte man die täglichen Gerichtsshows im Fernsehen am Beispiel "Der Fall Schablowinski". Ebenfalls eine Parodie war das Stück "Was ein echter Pfadi ist ...", in dem ein Zirkusdirektor einen Dompteur und den dazugehörigen Löwen suchte. "Schwarz war die Nacht" erzählte bei Schwarzlicht von einer Nachtwanderung der Pfadfinder. Zu sehen gab es nur Hände und Füße.Gut, dass das nur ein Sketch war: In Wirklichkeit würden sich Moderatoren die Haare raufen, wenn ihre Sendungen mit zwei weiteren parallel ausgestrahlt würde, wie beim "Gestörten Radio". Die Leiter gaben eine Märchenstunde zum Besten, bei der allerdings nur Köpfe zu sehen waren. Dann wurde zum Tanz auf der Bühne gebeten. Unter den Gästen weilte auch Stadtpfarrer Markus Schmid.