Es ist so weit. Nach 85 Jahren empfängt Neunkirchen wieder einen Neupriester. St. Dionysius ist die Heimatpfarrei von Pater Johannes Bosco Florian Ernstberger, der am Pfingstmontag in Speinshart zum Priester geweiht wurde. Als Pater des Prämonstratenserordens ist Johannes Bosco Florian Ernstbergerer zwar jetzt in Speinshart beheimatet, doch auch seine Heimatpfarrgemeinde Neunkirchen begeht seine Primiz mit einer Fest- und Glaubenswoche.

Am Dienstag, 13. Juni, wird der Neupriester in Neunkirchen empfangen. Um 18.40 Uhr beginnt der Heimatempfang mit einem Kirchenzug von der Dorfmitte zur katholischen Kirche, zu dem die gesamte Bevölkerung von Neunkirchen eingeladen ist. Die Mitglieder aller Vereine und Verbände werden gebeten, daran teilzunehmen - am Dienstag noch ohne Fahne. Im Gottesdienst ab 19 Uhr wird Pater Adrian Kugler aus Speinshart zum Thema "Taufe" predigen. Nach dem Gottesdienst sind alle zum Sektempfang in den Pfarrgarten eingeladen. Der evangelische Posaunenchor ehrt den Primizianten mit seinem Spiel und unterstreicht damit das gute Verhältnis zwischen den beiden Kirchengemeinden.Am Mittwoch um 19 Uhr ist der zweite Triduumsgottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Mantel. Hier wird Pater Felix Biebl aus der Prämonstratenserabtei Windberg zum Thema "Kommunion und Eucharistie" predigen. Der dritte und letzte Triduumsgottesdienst vor der großen Heimatprimiz ist am Freitag, 16. Juni, um 19 Uhr wieder in Neunkirchen. In diesem Gottesdienst, der sich besonders an die Jugendlichen richtet, spricht Pfarrer Markus Schmid von St. Josef zum Thema "Priesterweihe - heute noch aktuell?". Danach trifft sich vor allem die Jugend zu einem gemütlichen Beisammensein im Pfarrgarten.Zu den Gottesdiensten sind alle eingeladen, die mitfeiern möchten. Der Pfarrgemeinderat und die Kirchenverwaltung freuen sich auf die Gäste. Die große Primizfeier ist am Sonntag, 18. Juni.