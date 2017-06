(sbü) Für Pfarrer Dominic Naujoks ist der Bibellesemarathon wie ein echter Marathon. Trotz guter Vorbereitung weiß man nie genau, ob man ins Ziel kommt. "Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde." So beginnt im Vers 1, Kapitel 1 der erste Satz in der Lutherbibel. Nach rund tausend Seiten endet der Text in der Offenbarung Kapitel 22 mit dem Satz "Die Gnade unsers Herrn Jesu Christi sei mit Euch allen. Amen!" Im Bibelmarathon aus Anlass des Reformationsjubiläums in der evangelischen Kirche St. Markus wird alles vollständig von Anfang bis zum Ende vorgelesen werden.

Am Mittwoch, pünktlich um 10 Uhr, begann Pfarrer Naujoks als erster Vorleser das in der Region bisher einmalige Ereignis. Dem Pfarrer folgte Gertraut Hensel. Zahlreiche weitere Bibelvorleser waren schon zum Startschuss des Lesemarathons gekommen. Tag und Nacht durchgehend wird vorgelesen, jeder eine halbe Stunde lang, unabhängig ob Zuhörer da sind oder nicht. "Ich habe einmal ein Jahr lang die Bibel Kapitel für Kapitel gelesen und war fasziniert von diesem Erlebnis." Dabei könne man "einmal mehr als nur zehn Zeilen des Gottesdienstevangeliums auf ganz besondere Art kennenlernen". Der Pfarrer will damit aber auch Martin Luthers Übersetzungsarbeit der Bibel in die deutsche Sprache würdigen. Begeistert von der Idee war die Jugendgruppe St. Markus. Sie organisierte mit dem Pfarrer den Bibelmarathon. Die Jugendlichen wollen das Werk noch tiefer kennenlernen und dadurch auch Gott näher kommen, erklären sie. Das Ereignis soll sie aber auch als Jugendgruppe näher zusammenführen. Im Jugendraum werden die meisten übernachten und laut Pfarrer Naujoks "einspringen, wenn sich eine Lücke ergeben sollte".Noch sind die Organisatoren nicht sicher, ob ihr Experiment gelingen wird. Zwar liegen schon viele Anmeldungen vor, doch längst sind nicht alle Vorlesezeiten besetzt. Hochgerechnet werden bis Sonntag mehr als 200 "Halbstundenvorleser" benötigt. Meldungen unter Telefon 0961/32143 oder an dominic.naujoks@elkb.de. "Schon jetzt aber steht fest, dass der Bibellesemarathon auch ökumenischen Charakter besitzt", sagte der Pfarrer in seiner Eröffnungsansprache. So wird zum Beispiel die katholische Nachbarkirchengemeinde St. Konrad zwei Stunden übernehmen. Ein indischer Pater wird den Bibeltext in malayalamischer Sprache vorlesen. Tschechisch wird am Freitag gelesen werden.