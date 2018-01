Eine Gemeinde und ihre Pfarrei müssen leben. In der katholischen Kirche stehen am 25. Februar die Pfarrgemeinderatswahlen an. Dekan Johannes Lukas aus Weiden möchte auf das Gremium nicht verzichten, auch wenn es immer schwieriger wird, Kandidaten zu finden.

Acht neue Kandidaten

Arbeit nicht einfacher

Drei Dekanate, 94 355 Katholiken Am Sonntag, 25. Februar, sind alle wahlberechtigten Katholiken (ab 14 Jahren) zur Wahl der Pfarrgemeinderäte aufgerufen. Deren Zahl richtet sich nach der jeweiligen Größe der Pfarrei. Das Gremium wird auf vier Jahre gewählt. Die Stimmabgabe ist zum Teil auch per Briefwahl möglich. "Das hat in den vergangenen Jahren für eine gute Wahlbeteiligung gesorgt", sagt Dekan Johannes Lukas. Bis spätestens 25. März werden die neuen Pfarrgemeinderäte in ihren Ämtern eingeführt.



Das Dekanat Weiden zählt insgesamt 37 916 Katholiken und besteht aus 16 Pfarreien (davon elf Pfarreiengemeinschaften). Das Dekanat Neustadt/WN mit 35 189 Katholiken umfasst 17 Pfarreien, davon bilden vier Pfarreiengemeinschaften.



Das Dekanat Leuchtenberg zählt rund 21 250 Katholiken. Es gibt 13 Pfarreien, darin enthalten sind ein Benefizium, drei Exposituren, sieben Filialen und zwei Pfarreiengemeinschaften. (shl)

Ich möchte dieses Gremium in der Pfarrei nicht missen. Dekan Alexander Hösl

Weiden/Neustadt/WN. Zwei, die für ihr kirchliches Ehrenamt "brennen", sind Manuel Häffner aus der Pfarrei Herz Jesu und Helga Wallbraun von St. Konrad. Für beide ist es Verpflichtung und Freude zugleich.Mit seinen 38 Jahren ist Häffner der Jüngste im Pfarrgemeinderat Herz Jesu. 2006 wurde er zum ersten Mal gewählt, heute steht er dem Gremium als Sprecher vor. Der Weidener bezeichnet sich selbst als "Mädchen für alles" und meint das keineswegs abschätzig. "Ich bin überall da, wo ich gebraucht werde", sagt Häffner. Der Mann hat viele Talente. Er singt im Jugendchor des BDKJ, er tanzt bei Gemeindefesten, ist Lektor und plant die Blumenteppiche zu Fronleichnam. "Glaube kann viel bewirken", sagt Häffner. In Herz Jesu habe man das Glück, dass alle freundschaftlich zusammenarbeiten und das Verhältnis zum Pfarrer gut ist. Das sei nicht überall so. Natürlich sei man sich auch mal uneins, aber Streit sollte es im Pfarrgemeinderat nicht geben. "Damit ist keinem geholfen, am wenigsten der Gemeinde."Die Liste in Herz Jesu steht. Für 14 Plätze gibt es 18 Bewerberinnen und Bewerber. "Darunter sind acht neue Kandidaten", freut sich Häffner. Die vielen persönlichen Gespräche mit Gemeindemitgliedern hätten gefruchtet. Manchmal würden sich Interessenten auch selbst melden. Das sei aber eher die Ausnahme. "Es ist die Mischung aus Jung und Alt, die die gemeinsame Arbeit so spannend und angenehm macht", sagt Häffner.Der Pfarrgemeinderat soll per Definition den Pfarrer als beratendes Gremium unterstützen. In den Sachausschüssen - in Herz Jesu gibt es zum Beispiel Jugend, Liturgie, Soziales, Ehe und Familie, Mission und Öffentlichkeitsarbeit - werden viele Aktionen und Veranstaltungen vorbereitet sowie Ideen angestoßen. 2018 jährt sich ein Jubiläum: Vor 50 Jahren wurden die ersten Pfarrgemeinderäte gewählt. "Vieles wäre ohne sie nicht möglich", sagt der 38-Jährige.Das sieht auch Pfarrer Johannes Lukas vom Dekanat Weiden so. "Wir brauchen Leute, die das Ohr an der Gemeinde haben. Die Räte sind sozusagen die Multiplikatoren vor Ort. Als Pfarrer kann ich nicht überall sein." Kandidaten zu finden, sei nicht mehr so einfach. "Die Kerngemeinden schmelzen und die, die sich engagieren, werden immer weniger." In seiner Pfarrei am Hammerweg laufe es zum Glück noch ganz gut. Zwölf Pfarrgemeinderäte zählt das Gremium in St. Konrad, sagt Sprecherin Helga Wallbraun. Von den Bewerbern sind ein Drittel neu, auch ein paar Jugendliche sind dabei. "Wir werden uns bestimmt verjüngen", sagt die 61-Jährige, die zu ihrer letzten Wahlperiode antritt.Wallbraun ist seit 1998 Pfarrgemeinderätin - mit Leib und Seele. Erstkommunionen, Firmungen, Ehejubiläen, Kindergarten- und Gemeindefeste, viel gäbe es im Kirchenjahr vorzubereiten. "Positive Rückmeldungen sind das schönste Lob", sagt sie. Sieht sie die Arbeit in der Pfarrei gefährdet? "Es wird zumindest nicht einfacher", sagt Wallbraun. Das Interesse an kirchlicher Arbeit werde weniger, auch die Kirchenbesucher. "Früher hatten wir für die Wahl der Bewerber einfach auch mehr Masse zur Auswahl." Heute müsse man viel Überredungsarbeit leisten, um Nachwuchs zu generieren, wie überall in den Ehrenämtern.Hoffnungsvoll stimmt da die Aussage von Dekan Alexander Hösl vom Dekanat Leuchtenberg. In seiner Heimatpfarrei Vohenstrauß habe man fast alle Kandidaten zusammen. "Ich freue mich, dass gerade auch viele Jugendliche und junge Erwachsene bereit sind zu kandidieren", sagt Hösl. Die Pfarrgemeinderäte gehörten zum Kern der Pfarrgemeinden. "Durch das Engagement der Räte wird viel Lebendigkeit in den Pfarreien spürbar. Der gelebte Glaube erhält ein konkretes Gesicht."