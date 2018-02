Die Wahlbeteiligung unter den Weidener Katholiken unterscheidet sich stark. Sie reichte am Sonntag von knapp 5 bis über 40 Prozent. Spitzenreiter ist St. Dionysius mit 42,27 Prozent.

Wer Interesse zeige, das Leben der Kirchengemeinde aktiv mitzugestalten, der sei herzlich eingeladen, betont Pfarrer Markus Schmid von St. Josef. "Diejenigen, die sich wirklich für ihre Pfarrei interessieren, die kommen auch und wählen", meint er. Insofern macht ihn die Wahlbeteiligung von knapp acht Prozent in St. Josef auch nicht stutzig. "Das pendelte sich die letzten Wahljahre in diesem Bereich ein", so Schmid. Er freue sich über jeden, der zur Wahl gegangen ist.Besonders niedrig fiel die Beteiligung in St. Elisabeth aus. Gerade einmal 4,45 Prozent gaben hier ihre Stimme ab. "Es sind schon weniger als sonst", weiß Pfarrer Peter Brolich. Einen Grund dafür wisse er nicht.Die Pfarrgemeinderäte in Weiden sind in den nächsten vier Jahren folgendermaßen besetzt:St. Josef: Romy Götz, Dr. Christoph Schirdewahn, Alois Lukas junior, Simone Spiegler, Josef Bäumler, Stefan Schultes, Brigitte M. Helfer, Birgit Hirmer, Christine Schnödt, Edeltraud Hausel, Louis Roscher, Barbara Schmucker. Wahlbeteiligung: 8,09 Prozent.St. Konrad: Helga Wallbraun, Michael Müller, Johannes Treml, Andreas Ziegler. Martin Kneidl, Elisabeth Nickl-Träger, Antonie Wiehle, Tony Eckstein, Robert Lebegern, Astrid Ermer, Anna Träger, Andreas Breidenbend. (11,41 Prozent).St. Elisabeth: Michael Fleischmann, Elke Götz, Monika Grabmair, Christine Hüttner, Rosi Kincl, Hubert Kuchenreuther, Memmel Theo, Thomas Reichl, Gunthild Ruhland, Johann Schärtl, Michael Stöckl, Thomas Schiller. (4,45 Prozent).Maria Waldrast: Bernhard Kallmeier, Richard Mark, Johann Reichl, Georg Weißer. (5,82 Prozent).St. Johannes: Theresia Dietl, Markus Dippold, Johanna Florian, Reinhard Hölzl, Hans Kopp, Werner Mayer, Herbert Oswald, Alois Schröpf, Peter Schröpf, Hans Summer, Hermann Stadler, Doris Zeitler. (27,14 Prozent).Herz Jesu: Daniela Baier, Michael Betz, Christine Dötsch, Brigitte Eimer, Jürgen Frey, Manuel Häffner, Renate Kaudel, Ingo Kraus, Claudia Rittner, Thomas Sanner, Irene Schlamminger, Michaela Schwarzmeier. (22,54 Prozent).St. Marien Rothenstadt: Regina Frischholz, Christine Herbrecher, Sebastian Betz, Simone Oppitz, Christa Riedl, Piroska Hösl, Barbara Faltenbacher, Roman Kosiba, Theresia Federl, Monika Lärmer, Evi Sellmeyer, Helga Scharbauer. (12,78 Prozent).St. Dionysius Neunkirchen: Michaela Auer-Hartwich, Stefan Bauer, Rainer Dittrich, Paul Dumler. Anja Fröhlich, Simon Hoffmann, Lydia Hofman, Jürgen Steinsdörfer, Markus Suttner, Erich Vettori, Michael Weismeier, Victoria Wiesnet. (42,27 Prozent).