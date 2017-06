148 Bilder hat der Oberpfälzer Kunstverein für die Pfingstausstellung 2017 zusammengetragen. Seit einer Woche hängen sie an den Stellwänden in der Realschul-Aula. Drei Bilder darf jedes Mitglied ausstellen. Dabei erkennt Vorstandsmitglied Hugo Braun-Meierhöfer in den vergangenen Jahren einen Trend: "Die Qualität hebt sich, es gibt mehr zeitgenössische Kunst, Aquarelle und Landschaftsbilder werden weniger, mehr junge Leute experimentieren."

Auch drei Flüchtlinge zeigen ihre Werke. Besonders ins Auge sticht der Syrer Mahdi Al-Rubaiawi mit seinen Tonfiguren. Der Kunstverein freut sich, erstmals 20 neue weiße Stellwände verwenden zu können. Das Sponsoring der Sparkasse machte das möglich. Sie wirkten etwas professioneller als die braunen und sorgten für Kontrast, meint Braun-Meierhöfer. Der Kunstverein hat die Wände für die Sonderausstellung "Wort und Bild" verwendet. Anlässlich des 500. Jahrestages von Luthers Thesenanschlag haben sich die Oberpfälzer Künstler dabei mit der Bedeutung von Medien beschäftigt.Die Pfingstausstellung des Oberpfälzer-Kunstvereins in der Aula der Realschule ist noch bis Donnerstag, 15. Juni, täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.