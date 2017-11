Pflegekräfte im Dauerstress

Bei Veranstaltungen zu Gesundheits- und medizinischen Themen stehen meist Ärzte im Mittelpunkt. Anders beim Intensivpflegetag. Dort kommt ausschließlich das Pflegepersonal zu Wort.

Zum Intensivpflegetag am Klinikum Nordoberpfalz waren Fachkräfte aus mehr als 200 Kilometern Entfernung gekommen. Es referieren Experten, die selbst in diesem Bereich tätig sind oder tätig waren.Kein wichtiges Thema wurde ausgespart, beginnend von der Beatmung des Patienten über Wundmanagement und Sepsis bis hin zur Aromapflege und einer angehörigenfreundlichen Gestaltung der Intensivstation.Beate Spickenreuther von der Stationsleitung der Palliativstation an den Kliniken Nordoberpfalz erhielt viel Zustimmung, als sie feststellte: "Manche Patienten auf den Intensivstationen müssen sich ihr Sterben erkämpfen gegen Mensch und Maschine." Deshalb sei manchmal das Behandlungsziel "curativ", also Heilung, auf "palliativ", also Schmerz- und Symptomlinderung, zu verändern. Kritisch fragte Spickenreuther auch: "Braucht es wirklich die dritte oder vierte Reanimation beim Neunzigjährigen?" Leider fehlten in vielen Kliniken die geeigneten Räume für palliativ zu behandelnde Patienten. Wichtig sei zudem der Stressabbau für Patienten am Lebensende. Es dürfe nicht sein, dass Patienten in ihrer letzten Lebensphase noch starke Schmerzen aushalten müssen. Deshalb sollten mit Medikamenten Angst und Schmerzen genommen werden.Ein anderer Vortrag behandelte den Umgang mit Sterbenden. Bei Christoph Grad, der sich als "Gesundheits- und Krankenpfleger aus Neumarkt" vorstellte, ging es um hirntote Patienten, die für eine Organspende in Betracht kommen. Dabei schilderte er vor allem seine persönlichen Belastungen als Pfleger und kam dann zur Schlussfolgerung: "Ich bin nicht nur dem Organspender, sondern auch dem Organempfänger verpflichtet." Norbert Matscheko, Direktor der Bayerischen Pflegeakademie, sprach über die Arbeitsbelastung der Pflegekräfte in Intensivstationen. "Jede zweite Pflegekraft hat keine regelmäßige Pause", stellte er fest. Überstunden könnten oft jahrelang nicht abgebaut werden. Zitiert wurde auch aus der Intensivpflegebefragung 2017, wonach "Pflegekräfte in Intensivstationen permanent am Limit arbeiten und keine Freiräume haben, ihr Handeln zu reflektieren".Anders als in Österreich und der Schweiz überwiege in Deutschland auf Intensivstationen der Pflegeschlüssel 1:3 und nicht 1:2. Matscheko hofft auf die Umsetzung von Plänen des Gesundheitsministers über die "Vereinbarung von Personaluntergrenzen durch die Selbstverwaltung der Krankenhäuser". Er gab den Pflegekräften auch praktische Verhaltenstipps wie: "Planen Sie Pausen und gehen Sie einfach."Im Vortrag "Qualität der Intensivpflege - Kann ich das messen?" ging es dann um ein Thema, das möglicherweise ebenfalls zur Überbelastung des Pflegepersonals beiträgt. Albert Krabbe-Berndt von den Städtischen Kliniken München erläuterte die "zehn intensivmedizinischen Qualitätsindikatoren" sowie die "Struktur- und Prozessqualität im der Intensivmedizin".