Seit einem Jahr läuft an der Fremdsprachenakademie der Europaberufsschule in Weiden der bayernweit einmalige Pilotversuch einer Dolmetscherausbildung für Deutsch und Arabisch.

Bei der Integrationsarbeit für Flüchtlinge werden Personen mit diesen Qualifikationen dringend benötigt. Sie fehlen bisher völlig und müssen durch freiwillige Helfer ohne Qualifikationsnachweis ersetzt werden. Schwierig wird es dabei vor allem, wenn es um amtliche Dokumente geht.Das erste Schuljahr der neuen Dolmetscherausbildung liegt jetzt hinter den Teilnehmern. Sechs von ihnen haben auf Anhieb die Abschlussprüfung zum Fremdsprachenkorrespondenten bestanden und können somit in die neu gegründete Sonderklasse der Dolmetscher-Fachakademie eintreten. Ab sofort sind sie Studenten an der Fachakademie und können zum Integrationsdolmetscher weiter ausgebildet werden.Studiendirektor Alois Pecher und Oberstudienrätin Brigitte Ross überreichten die ersten Zwischenzeugnisse. "Sie hatten es im ersten Jahr besonders schwer, da Sie meist als Arabisch sprechende Muttersprachler mit deutlichen Sprachschwierigkeiten in Deutsch zu kämpfen hatten", stellte Pecher fest. Aber durch einen besonderen Fleiß hätten sie sowohl in Deutsch als auch in Englisch "bemerkenswerte Fortschritte" gemacht.Auch die erforderliche EDV-Prüfung wurde bewältigt. Eine besondere Herausforderung stellte dann die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung zum Fremdsprachenkorrespondenten dar. Sie fielen Ende Mai genau in die erste Woche des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang durfte nichts gegessen und getrunken werden. Trotz Hitzetemperaturen musste der Prüfungsstoff gelernt werden. Abteilungsleiterin Ross berichtet, dass ihre "Intis" von der Erlaubnis unter besonderen Bedingungen auf das Fasten zu verzichten, keinen Gebrauch gemacht hätten.Im Juli mussten sie auch noch den Test in Deutsch als Fremdsprache auf dem hohen C1-Niveau absolvieren. Dieser ist zum Nachweis der Studierfähigkeit unabdingbar. Die Erleichterung, dass dies alles gelungen ist, war Schülern und Lehrern bei der Zeugnisübergabe deutlich anzusehen.