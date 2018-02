Für die neue Saison planen die Alten Herren im VfB Rothenstadt 17 Freundschaftsspiele. Dabei können sie sich mannschaftlich verstärken, denn das AH-Team der SpVgg Pirk bat für zwei Jahre um Aufnahme. Grund: Die Pirker haben Sportheim und Fußballplatz eingeebnet, erst in zwei Jahren wird das neue Sportgelände fertig sein.

In der Jahreshauptversammlung berichtete Präsident Rainer Klein über die Aktivitäten der Alten Herren des VfB Rothenstadt. Im Gasthof Lehner erinnerte er an gesellige Veranstaltungen wie das Lohmer-Seefest und den Drei-Tages-Ausflug nach Schleching. Auf dem Sportplatz feierte das AH-Team ein Sommerfest und veranstaltete ein Nostalgiespiel gegen die ehemalige A-Jugend-Meistermannschaft von 1990. Das gewannen die Alten Herren mit 5:2 Toren.Spartenleiter Manfred Wurzer hatte im Vorjahr 15 Freundschaftsspiele vereinbart. Den fünf Siegen und einem Unentschieden standen neun Niederlagen gegenüber. Mit einem Geschenk überraschte er Peter Weisheit, der mit sieben Toren der beste Torschütze war. Mit jeweils 14 Teilnahmen glänzten Heinrich Freller und Roy Karchs, das gab Beifall auch von Ehrenvorsitzendem Josef Melch und Ehrenpräsident Ludwig Kastl. Sie lobten in ihren Grußworte den Zusammenhalt im Team. In die Saison starten die Alten Herren am 21. April mit dem ersten Spiel gegen den FC Weiden-Ost. Vom 14. bis 16. September ist eine Bergtour in den Alpen geplant, am 29. April das Lohmer-Seefest, an dem Max Lohmer seinen 100. Geburtstag feiern wird.