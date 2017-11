Ein schwieriges Thema statt auf der Agenda bei der Vorständetagung des Oberpfälzer Fischereiverbandes in Weiden: Der Fischotter hält Fischer und Teichwirte auf Trab. Zunächst aber stellte der Präsident des Verbandes Oberpfalz, Luitpold Edenhart, den neuen Mitarbeiter in der Regensburger Geschäftsstelle, Matthias Merkel, vor. Mit bester Ausbildung rund um den Fisch werde dieser künftig im Büro der Ansprechpartner sein.

Zum Schwerpunktthema Fischotter sprach dann Michaela Thiel vom Landesfischereiverband. Eingangs wies sie daraufhin, das es alleine aus dem gesetzlichen Hegeauftrag für die Fischereirechtsinhaber wichtig sei zu wissen, was an den Gewässern durch die Verbreitung des Otters passiere. Nach den Problemen in Österreich und im Bayerischen Wald seien jetzt die Tirschenreuther Teichpfanne und auch die restliche Oberpfalz mit einem unangenehmen Erleben an der Reihe.Inzwischen sind zum Nachweis des Otters und zur Schadensbegrenzung oder auch Regulierung in der Oberpfalz mehrere Berater unterwegs. Sie haben sich bevorzugt um die Teichwirtschaften zu kümmern. Der Landesfischereiverband will nun durch das vorgestellte Projekt auch die Vorkommnisse an den Flüssen und Bächen dokumentieren. Als Untersuchungsmethoden, so die Referentin, würden ein genetisches Monitoring (auch Unterstützung von Fischotter-Spürhunden sei heute möglich) sowie Fischbestandserhebung und die Untersuchung der Nahrungszusammensetzung des Otters angewandt. Zukünftig verspricht man sich auch mit der Untersuchung von Wasserproben (eDNA) Auskünfte über die Anwesenheit der Tiere.Dabei sei es wichtig, landesweit einen Überblick über die Verbreitung der Tiere zu bekommen. Weiter soll die Wechselwirkung zwischen Teich, Fischottern und Fischbeständen in den Flüssen kennengelernt werden. Auch vor Muscheln oder Krebsen mache das Tier nicht Halt, erkläörte Thiel, ebenso blieben am Wasser brütende Vögel nicht verschont.Die von den Fachstellen aufgezeigten Problemlösungen wie Elektrozäune zum Schutz von Fischbeständen seien in der freien Fläche oder bei bestimmten Gewässergrößen nicht praktikabel. Auch Geldzahlungen könnten den Verlust von Fischen nicht ausgleichen. "Was sollen wir unseren Kunden anbieten? Geld?", so die Frage aus den Reihen der Fischzüchter. Es wurde - auch im Hinblick auf den Kormoran - die Frage gestellt "wollen wir wegen einer einzigen Art die Natur einzäunen oder in Gehege sperren?"Wie Projektleiterin Thiel ausführte, soll - um einen Überblick über die Bestände zu bekommen - zukünftig auch eine App "Otter-Spotter" zur Verfügung gestellt werden. Damit werden die Meldung bzw. Erfassung von Fischotterbeständen erleichtert.Eines musste die Referentin mitnehmen: Die Fischer sind sauer auf die weitere Beeinflussung - nach Reiher, Kormoran, Mink und Biber - in der Gewässerbewirtschaftung und sie erwarten von den Entscheidungsträgern Veränderungen mit dem Umgang des Tieres. Die Entwicklung in Österreich habe man zur Kenntnis genommen."Nächstes Jahr sind Wahlen!": Diese Aussage des Präsidenten Edenhart, der immerhin 18 000 Mitglieder in der Oberpfalz vertritt, meinte zunächst die anstehenden Verbandswahlen. Es könnte aber auch der Appell gewesen sein, die politischen Vertreter zu einer Problemlösung zu bewegen.Bild: sr00fischotter-b_bild1 im hup-Brauser!Bild: Die Aufnahme in der Tirschenreuther Teichpfanne belegt, dass Fischotter durchaus gesellig sind. Wenn diese Zahl auftritt, kann sich der Teichwirt am Ende des Jahres das Abfischen des Gewässers sparen. Bild: exb