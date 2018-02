Die strenge Stimme des "Bundestagspräsidenten" durchschneidet t das aufkeimende Gemurmel im Neuen Rathaus: "Ich bitte um Ruhe im Plenarsaal." Sofort kehrt Stille ein. Schließlich muss das "Parlament" noch über das Gesetz zum verpflichtenden Zivildienst debattieren. Alles rein fiktiv. Der große Sitzungssaal fungiert an diesem Nachmittag als Bundestag und die geladenen "Abgeordneten" waren auch keine Politiker ersten Ranges, sondern Schüler des Augustinus- und des Elly-Heuss-Gymnasiums.

Wie schon seit sieben Jahren organisierte der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) zusammen mit der Katholischen Jugendstelle ein politisches Planspiel mit den zehnten Klassen der beiden Gymnasien. Nachdem um acht Uhr morgens die Schüler in fiktive Ableger der im Bundestag vertretenen Fraktionen aufgeteilt worden waren, setzten sie sich im Halbkreis um das Rednerpult herum. "Die Schüler sollten bewusst auch gegen ihre eigenen Überzeugungen argumentieren", erklärt Felix Wabra, Sozialkundelehrer am Augustinus-Gymnasium.Die Aufgabe des "Weidener Bundestages" war es, über erdachte Gesetzesvorschläge zu debattieren und - wenn möglich - neue Gesetze zu verabschieden. Vier Themen waren vorgegeben: ein Gesetz zur Barrierefreiheit, eines zum Austritt Deutschlands aus der EU, eine Änderung des Arzneimittelgesetzes sowie das Gesetz zur Zivildienstpflicht. Über fünf Stunden lang schwangen die Schülerinnen und Schüler Reden, wägten Argumente ab und versuchten Kompromisse zu finden.Die Theorie hatten die Schulen im Vorfeld bereits erarbeitet, jetzt durften sie "das Gelernte nachspielen", erklärt Wabra. Der Lehrer ist zwar schon zum vierten Mal am Planspiel beteiligt, ihn überrascht aber immer aufs Neue "mit welchem Ernst alle bei der Sache sind". Außerdem würde meist kompromissorientierter debattiert als in Berlin, und die Schüler würden danach "mehr Begeisterung für Politik" an den Tag legen.Auch die Schüler bewerteten das Projekt positiv. "Von uns hat sich noch keiner wirklich politisch engagiert", sagt Isabell Streck vom EHG. Mit dem Schritt vors Rednerpult betraten die Schüler also Neuland. Ines Kölbl vom Augustinus musste für die "Deutsche Führungsinitiative" argumentieren, die Partei, die der Alternative für Deutschland nachempfunden war. "Zunächst war ich geschockt. Aber es war interessant, sich einmal mit deren Meinungen auseinanderzusetzen."Im Anschluss an die Debatten waren Politiker verschiedener Fraktionen eingeladen, um mit den Schülern die aktuelle politische Situation zu beleuchten. Marianne Schieder (SPD) lobte die Veranstalter: "An solchen Projekten sollten sich mehr Schulen beteiligen. Sie geben Schülern die Chance, Politik zu erleben."