Plumps ist da! , im Kindergarten St. Johannes

Zu Beginn des Kindergartenjahres in St. Johannes wünschten sich die Buben und Mädchen im Kinderrat, Theater spielen zu dürfen. Dabei sollten verschiedene Tiere und Musik eine Rolle spielen. Viele Kinder wollte dabei sein. Der Zufall half. Gruppenleiterin Johanna Florian entdeckte das alte Bilderbuch "Plumps ist da", dessen Inhalt auf einem mongolischen Volksmärchen beruht. In wunderschönen Tierkostümen aus den Beständen - ein Tiger wurde kurzerhand noch genäht -, spielten 25 Kinder aus beiden Gruppen auf der Naturbühne im Garten das Stück für Eltern, Großeltern, Pfarrteam und Pfarrgemeinderat. Schon am Vormittag hatte eine erste Klasse aus Rothenstadt mit ehemaligen Kindergartenkindern die Generalprobe anschauen dürfen. Die Geschichte handelt von "Hase Grauohr", der mit einer harmlosen Bemerkung über "Plumps" für ein wildes Durcheinander im Tierreich sorgt. Die Moral von der Geschichte: Was du nicht sicher weißt, sollst du nicht weitererzählen.