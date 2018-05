In flagranti ist am Montagnachmittag ein 14-jähriger Bub beim Ladendiebstahl in der Max-Reger-Straße erwischt worden. Er hatte sich eine Pokemon-Box unter die Jacke geschoben, was aber den Angestellten auffiel. Der Schüler wurde - mit einer Anzeige im Gepäck - an die Mutter übergeben. Die Ware bezahlte er noch brav.