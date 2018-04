Eine Moschee wurde Ziel eines bislang unbekannten Täters. In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschmierte eine oder mehrere Personen die Außenfassade einer Moschee in der Schönwerthstraße.



„Mehrere Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurden angebracht“, informieren die Beamten. Es ist nicht der erste derartige Fall in Weiden.Bereits am 18. März veröffentlichte ein unbekannter Autor seine schriftlich verfasste Meinung an den Außenwänden eines Familienzentrums im Stadtzentrum. Die Zettel enthielten ebenfalls Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen. Ob die Taten in Verbindung zueinander stehen, stehe nicht fest.Durch die Schmierereien an der Moschee entstand ein Schaden von einigen Tausend Euro. Die Kripo bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter Telefon 0961/401291 zu melden.