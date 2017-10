Mit "Polizei, dein Freund und Helfer" ist eine Polizeimeldung vom Montag überschrieben. Beamte der Inspektion Weiden fanden einen Mann, der im Straßengraben schlief. Sie riefen Rettungssanitäter und brachten ihn nach Hause.

Aufgrund des Hinweises eines Verkehrsteilnehmers fanden die Polizisten in der Parksteiner Straße am Mittwoch gegen 19:30 Uhr eine im Straßengraben schlafende Person. Der 39-jährige Weidener stand laut Polizeibericht deutlich erkennbar unter Alkoholeinfluss. Ein Test bei ihm ergab über 3,1 Promille. "Da es derzeit des Nächtens durchaus sehr kalt werden kann, beschlossen die Beamten kurzerhand ihm zu helfen und fuhren den Mann quer durch die Stadt nach Hause", teilte Sprecher Mario Schieder von der Polizei Weiden mit. Die Polizisten riefen Rettungssanitäter und begleiteten den Transport an die Wohnanschrift des Mannes. "Dort wurde er wohlbehalten abgeliefert. Ob er sich heute noch an die Helfer erinnern kann oder ob es für ihn nur ein Traum zu sein scheint …", fragte Schieder in seinem Bericht, ließ aber die Frage offen.