In Neunkirchen taten sich Ende August demnach Sandra Feuerer und Martin Weiß durch ihr Einschreiten hervor. Weiß hörte von seiner Wohnung aus einen lauten Knall auf der Straße. Als er sich nach draußen begab, um nachzusehen, nahm er noch einen Unfallfahrer wahr, welcher mehrere Verkehrseinrichtungen beschädigt hatte. Da sich der Unfallfahrer aus dem Staub machen wollte, hielt Weiß die zufällig mit ihrem Auto vorbeikommende Sandra Feuerer an und animierte diese, dem Flüchtenden zu folgen. Ohne weitere Hintergründe des Vorfalls zu kennen, folgte sie dem Unfallfahrer über mehrere Kilometer, bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei. "Nur durch das überaus couragierte Einschreiten und Zusammenwirken der beiden konnte so schließlich eine Unfallflucht geklärt werden und der Fahrer einer strafrechtlichen Verfolgung zugeführt werden", lobt die Polizei. Besonders sei zu erwähnen, dass beide ihre eigenen Interessen gänzlich hintangestellt hätten, um dem Unfallfahrer zu folgen. So mussten unter anderem die Kinder der Frau längere Zeit auf ihre Mutter warten, die diese eigentlich von einer Veranstaltung abholen sollte.Alesia Janner rechnete es die Polizei hoch an, dass ein Betrunkener mit seinem Fahrzeug keinen Schaden anrichten konnte. Im September war sie im Auto in Weiherhammer unterwegs, als ihr Augenmerk auf einen vor ihr fahrenden Wagen fiel. "Alleine durch dessen Fahrweise lag für Frau Janner sofort der Verdacht nahe, dass mit dem Pkw-Lenker etwas nicht stimmen könnte." Um eine Gefährdung für andere zu minimieren sei Janner dem Auto bis zur Wohnung des Fahrer gefolgt. Dort sprach sie den Fahrer auf seinen Gesundheitszustand an, blieb bei dem offensichtlich beeinträchtigten Fahrer bis zum Eintreffen der Polizei und kümmerte sich um ihn. Auch er konnte schließlich der Strafverfolgung zugeführt werden. "Nur durch das Eingreifen der Frau Janner konnte so verhindert werden, dass sich der Pkw-Lenker womöglich erneut hinter sein Steuer setzt."Für ihre Zivilcourage erhielten die drei Bürger eine Belohnung in Höhe von jeweils 100 Euro. Müller und Moller sei es eine Freude gewesen, ihnen diese Aufmerksamkeit zu überreichen. Darüber hinaus erhielten die Drei noch ein Schreiben von Polizeipräsident Gerold Mahlmeister , in dem auch er seine Dankbarkeit aussprach. Die Polizei teilte weiter mit, dass alle drei ein Vorbild für die Gesellschaft und der Beweis dafür seien, dass sich "hinschauen" und "aktiv werden" lohnten.