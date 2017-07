Gerüchte verbreiten sich schnell, Richtigstellungen langsamer. Per Facebook und Whatsapp kursieren Nachrichten, werden geteilt oder weitergeleitet - ohne die Quelle zu kennen oder zu nennen. Plötzlich wird aus einem Gerücht eine - wenn auch nur gefühlte - Wahrheit.

Am Freitagvormittag kursierte die Aussage, dass im Camp Pitman in Weiden Sprengstoff gefunden worden sei. Ein Anschlag auf "Weiden träumt" am Freitagabend soll angeblich bevorgestanden haben. Von drei oder vier Terroristen war sogar die Rede. Die Polizei entkräftet diese Gerüchte. Markus Schlagenhaufer, stellvertretender Diensstellenleiter der Polizeiinspektion Weiden, gibt Entwarnung: "Wir haben keine Erkenntnisse, dass es irgendeinen Sprengstoff, irgendwelche Terroristen oder irgendeinen Anschlagsplan gibt oder gegeben hat." Das Gerücht sei nach derzeitigen Erkenntnissen "höchstwahrscheinlich" aufgrund einer flapsigen Bemerkung in einem Imbiss entstanden. Wie bei der "Stillen Post" verbreite es sich immer weiter, würden Teile hinzugefügt oder weggelassen.Am Ende der "Nachrichtenkette" steht die Unsicherheit. "Wir haben keine andere Gefährdungslage wie beim Bürgerfest in Weiden", versichert Schlagenhaufer. Die Polizei in Weiden sei darüber hinaus, mit den zuständigen Fachstellen in ständigem Austausch. Auch dort liegen keine Erkenntnisse über Sprengstoff oder Anschlagspläne vor. Die Polizei wird am Freitagabend gemeinsam mit der Military Police und Beamten aus Tschechien im Einsatz sein. "Das ist ganz normal, wir erwarten Gäste aus dem Nachbarland und Angehörige der US-Army mit ihren Familien." Was bleibt vom Gerücht? Markus Schlagenhaufer: "Nichts, nada, njet."