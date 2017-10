Eine Zeugin hat am Samstagnacht um 4.35 Uhr beobachtet, wie zwei Männer in der Nikolaistraße einen Kanaldeckel aushoben. Einer der Männer hatte laut Polizeibericht einen Ring verloren. Die Unbekannten ließen dann allerdings den Kanaldeckel liegen.

Laut Polizeibericht beobachtete die Zeugin, wie sich zwei Männer an einem Kanaldeckel in der Nikolaistraße zu schaffen machten, da einer der Männer seinen Ring verloren hatte. Im Anschluss gingen die Unbekannten einfach weiter, ohne den Kanaldeckel wieder einzusetzen.Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Polizeiinspektion in Weiden nimmt Hinweise unter Telefon 0961/401-0 entgegen.