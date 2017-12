Gleich zweimal beschäftigte eine amtsbekannte 41-Jährige aus dem Landkreis Schwandorf die Weidner Polizei.

Zunächst aß sie am Montag gegen 15 Uhr in einem Restaurant in der Professor-Zintl-Straße "Speisen im Wert von annähernd 27 Euro", berichtet die Polizei. Nachdem ihre Bankkarte nicht funktionierte, weigerte sie sich, die Rechnung bar zu bezahlen.Kurze Zeit später - gegen 16 Uhr - ließ sie sich in einem Frisörgeschäft in der Unteren Bauscherstraße ihre Haare stylen - für 18 Euro. "Auch hier versuchte sie zunächst, mit ihrer Bankkarte zu zahlen." Wieder funktionierte es nicht, Bargeld hatte sie keines dabei. Die Beamten ermitteln nun wegen zwei Betrugsdelikten gegen die Frau.