Im Verlauf eines eigentlich einfachen Einsatzes musste sich die Weidener Polizei am Sonntag, gegen 4.20 Uhr, mit Streitigkeiten anderer Disko-Gäste auseinandersetzen.

Zunächst meldete das Sicherheitspersonal der Disko eine 15-Jährige aus Weiden, die sie am Eingang festhielten. Beim Eintreffen der Polizei war dort noch ein ebenfalls 15-jähriger Weidener. Die Beamten führten bei beiden einen Alkoholtest durch, der bei dem Mädchen einen Wert von 0,8 Promille, bei dem Jungen 0,9 Promille ergab. Ob die Jugendlichen in der Diskothek waren und warum sie sich um diese Zeit überhaupt dort aufhielten, muss die Polizei klären. Die Beamten übergaben sie an ihre Eltern.Auf dem Weg zu den Eltern zeigte der junge Mann eine Beleidigung durch einen Unbekannten an. Er wäre angeblich von einem Türsteher zum „Maul halten“ aufgefordert worden, was er als ehrverletzend ansah. Bislang liegt kein konkreter Hinweis auf den Täter vor.Im Beisein der Beamten trugen noch zwei weitere Personen, ein 23-Jähriger und ein 26-Jähriger, ihren in der Disko begonnenen Streit mit Fäusten aus, nachdem sie von den Türstehern nach draußen befördert worden waren. Der jüngere der beiden Weidener streckte seinen Kontrahenten mit einem Faustschlag nieder, wobei der leicht verletzt wurde. Gegenüber der Polizei zeigten sich die Männer als „best friends“, feierten Versöhnung und verneinten jegliches Interesse an einer Verfolgung der Tat.