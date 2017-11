Polizisten und Mitarbeiter der Weidener Stadtwerke haben am Montag einem 77-Jährigem geholfen, der sein Auto in Weiden abgestellt hatte und es nicht mehr fand.

Laut Polizeibericht kamen am Dienstag um 13.30 Uhr Mitarbeiter der Stadtwerke zur Polizeiinspektion Weiden. Im Schlepptau hatten sie einen 77-Jährigen aus dem Raum Wernberg. Die Mitarbeiter fanden den Mann, als dieser im Stadtgebiet „suchend“ umherirrte. Der Senior gab an, dass er seinen Pkw, den er „irgendwo im Stadtgebiet“ abgestellt hatte, nicht mehr finden würde.Getreu dem Motto „Polizei, dein Freund und Helfer“ nahmen sich die Beamten dem Mann an und leiteten eine „großangelegte Suchaktion“ ein.Trotz der Suche fanden die Beamten das Auto des Mannes nicht, weshalb sich die Polizisten schließlich dazu entschieden, den Mann nach Hause zu bringen. Er konnte kurze Zeit später wohlbehalten daheim abgesetzt werden. Das Auto mit Schwandorfer Teilkennzeichen bleibt weiterhin verschollen. "Auch heute wird noch fieberhaft nach dem Pkw gesucht, damit Pkw und Inhaber hoffentlich bald wieder vereint werden können", teilt die Polizeiinspektion am Dienstag mit.