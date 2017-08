Diese kleine Fellnase stellte die Polizei Oberpfalz als ihren neuen Mitarbeiter vor. "Vor zwei Tagen ist Bruno bei seinem Herrchen angekommen. Der Malinois ist zehn Wochen alt und einfach ein süßer Kerl. Er wird jetzt nach und nach zu einem richtigen Polizeihund ausgebildet und anschließend geht er mit seinem Partner auf Streife", schrieben die Beamten auf ihrer Facebook-Seite und bei Twitter. Dazu veröffentlichten sie zwei Bilder von dem jungen Belgischen Schäferhund und seinem Hundeführer Polizeioberkommissar Georg Fleischmann. Mehr als 200 Mal wurde der Beitrag bis Donnerstag geteilt. Über 4000 Nutzern gefallen die Fotos des Vierbeiners.

Fleischmann wird den kuscheligen Nachwuchs in enger Zusammenarbeit mit der Diensthundeschule in Herzogau trainieren. Bevor seine Ausbildung beginnt, muss Bruno aber noch die Probezeit überstehen. "Das läuft immer so ab. Nach zwei bis drei Monaten Eingewöhnungsphase wird erst noch einmal ein Gesundheitscheck gemacht", erklärt Polizeihauptmeisterin Judith Kleinhanß vom Soziale-Medien-Team der Polizei. Brunos Ausbildungsleiter Fleischmann sei schon seit einigen Jahren Diensthundeführer und habe bereits einen ausgebildeten Polizeihund, erzählt sie. "Der darf dann in Rente gehen, wenn Bruno in zwei Jahren bereit ist."