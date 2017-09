Ein Unbekannter hat am Sonntag offenbar ein in einem Garten abgestelltes Auto in Brand gesetzt. Der Besitzer hatte das Feuer bemerkt, als er zufällig nach draußen ging. Die Polizei sucht Hinweise auf den Täter.

Das Feuer war laut Polizeibericht gegen 21.45 Uhr im Fußraum des Audi ausgebrochen und bis zum Eintreffen der Feuerwehr schon wieder von selbst erloschen. Die Flammen beschädigten die Pedalverkleidung und den Kunststoff im Fußraum des Wagens. Das Auto stand unverschlossen in einem Garten in der Latscher Straße.Als der Besitzer auf das Feuer aufmerksam wurde, bemerkte er laut Polizei eine dunkel gekleidete Person, die fluchtartig das Grundstück verließ und in Richtung Hofackerstraße lief. Es soll sich um eine männliche, rund 1,80 Meter große Person handeln. Weitere Informationen zu dem Mann sind nicht bekannt.Den Sachschaden konnte die Polizei nicht genau beziffern. Das Auto besitzt einen Zeitwert von rund 500 Euro. Wer an diesem Abend etwas Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich mit der Polizeiinspektion Weiden unter 0961/401-321 in Verbindung setzen.