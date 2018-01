Die Situation kennt jeder Autofahrer: Schnee und Eis fliegen in hohem Bogen von Lastwagen. Am Freitag richtete so eine Ladung erheblichen Schaden an einem Auto an. Laut Polizeibericht fuhr ein 34-Jähriger aus dem Landkreis gegen 13.50 Uhr mit seinem VW-Geländewagen auf der Süd-Ost-Tangente in Richtung B22. Dabei kam ihm ein Lkw-Gespann entgegen. Von dem Fahrzeug löste sich eine Eisplatte und stürzte auf den VW. Dabei wurde die A-Säule des Autos beschädigt. Die Polizei schreibt von einem Schaden in Höhe von etwa 1800 Euro.

Die Beamten gehen davon aus, dass der Lastwagenfahrer den Vorfall möglicherweise gar nicht bemerkt hat. Ebenso sucht die Polizei einen unbekannten Fahrer, der in der Rehbühlstraße einen geparkten Toyota anfuhr und sich anschließend unerkannt entfernte. Er hinterließ keinen Hinweis auf seine Personalien, dafür aber einen Schaden von etwa 2500 Euro. Zeugen zu den beiden Fällen werden gebeten, sich mit der Polizei in Weiden, Telefon 0961/401-0 in Verbindung zu setzen.