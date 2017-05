Ein Mann fotografierte im Schätzlerbad mit seinem Mobiltelefon verschiedene Personen. Am Samstag lichtete er sogar eine Frau beim Umziehen in einer Umkleidekabine ab. Die Polizei ermittelt und sucht einen unbeteiligten Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fertigte ein männlicher Tatverdächtiger mit seinem Mobiltelefon im Schätzlerbad verschiedenste Fotos von Personen an. Dabei fotografierte er am Samstagnachmittag auch eine Frau beim Umziehen in einer Umkleidekabine. Derzeit ermittelt die Polizeiinspektion Weiden gegen den bekannten Tatverdächtigen wegen Beleidigung.In diesem Zusammenhang wird ein männlicher Zeuge mit einer rot-blau gestreiften Badehose gesucht, der sich auf einer Liegewiese im Schätzlerbad befand und in Begleitung eines zirka dreijährigen Mädchens mit schulterlangen Haaren war.Die Polizei Weiden bittet den bislang unbekannten Mann sich unter Telefon 0961/401-321 zu melden.