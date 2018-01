Polizei sucht Möchtegern-Holzfäller in Privatgarten

Auf eine Eiche auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses an der Hans-Striegl-Straße hat es ein Unbekannter abgesehen. Er sägte die Eiche am untersten Ende des Stammes an, der immerhin einen Durchmesser von rund 40 Zentimeter hat.

Da die Schnitttiefe äußerst gering ist, ist laut Polizei nicht mit einem Absterben der Eiche zu rechnen. Dennoch suchen die Ordnungshüter nach Zeugen rund um den Vorfall. Ereignet hat sich die Sachbeschädigung zwischen Silvester und Dienstag, 9. Januar, um 9.30 Uhr. Hinweise unter Telefon 0961/401-321.