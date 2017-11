Zwei Unbekannte haben am Freitagmorgen in der Straße "Hinterm Rebühl" in Weiden vier Gullideckel ausgehoben und einfach neben den Gullilöchern liegen gelassen. Die Gesuchten hatten einen weißen Stuhl dabei.

Laut Polizeibericht ist das Motiv der zwei Unbekannten unklar. Die zwei dunkel gekleideten Personen zogen am Freitag gegen 5.15 Uhr durch die Straße „Hinterm Rehbühl“ und hoben drei Gullideckel am Fahrbahnrand und einen in der Fahrbahnmitte aus. Die vier Gullideckel ließen sie neben den Löchern, teils mitten auf der Fahrbahn, zurück. Zu einem Unfall kam es nicht. Ungewöhnlich: Die zwei Unbekannten hatten einen weißen Stuhl dabei. Wegen den Gullideckeln ermittelt die Polizei nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise zu dem "Gespann mit Stuhl" an die PI Weiden unter Telefon 0961-401-320.