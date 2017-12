Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag einer Seniorin die Handtasche entrissen. Dabei stürzte die ältere Dame und wurde verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits am Sonntag, 10. Dezember.

Die 80-jährige Frau aus Weiden war laut Polizeibericht am Samstag, 16. Dezember, gegen 16.15 Uhr in der Leimbergerstraße, etwa in Höhe der Hausnummer 44 unterwegs, als sich ihr ein junger Mann von hinten näherte. Der Mann habe der alten Dame die Handtasche entrissen und sei damit in Richtung Innenstadt weggelaufen. Derzeit prüft die Kriminalpolizei den Zusammenhang mit einem ähnlichen Geschehen, welches sichin der Weidener Innenstadt ereignete."Die Bestohlene stürzte durch den Vorgang und verletzte sich. Trotzdem richtete sie sich auf und verfolgte den Unbekannten noch bis in die Ermersrichter Straße", meldet Dietmar Winterberg vom Polizeipräsidium Oberpfalz über den letzten Vorfall. Eine Passantin habe sich dort der Seniorin angenommen und die Polizei verständigt. Die Geschädigte kam in ein Krankenhaus. In der Handtasche befanden sich laut Polizeibericht eine Geldbörse mit Bargeld und Bankkarten, die Haustürschlüssel und ein Mobiltelefon.Den flüchtenden Mann habe die Frau wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schlank, dunkle Hose und dunkelblauer Kapuzenanorak.Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Nummer 0961/401-291. Weiter sucht sie nach einer blonden Frau mit einem schwarzen Audi A3 die nach der ersten Tat bei der Fahndung behilflich war.