In der Flurstraße besprühte ein Unbekannter ein Garagentor sowie einen Stromverteilerkasten mit schwarzer Farbe. Einen weiteren Stromverteilerkasten im Bereich Am Rehmühlbach/Laubenweg besprühte er ebenfalls. In allen drei Fällen hinterließ er die Kürzel "A.C.A.B.". An dem Garagentor entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei hatte von der Beschädigung am Samstagabend erfahren. Eine Streife bemerkte dann die beschädigten Stromkästen. Der Tatzeitraum kann deshalb nicht eingegrenzt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0961/401-321.