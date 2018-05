Die Polizei sucht den Fahrer eines dunklen Autos, das am Dienstag gegen 14.30 Uhr von der Bürgermeister-Prechtl-Straße kommend nach links in die Sebastianstraße (Sporthaus Fehr) einbog. Dabei musste der Unbekannte vermutlich verkehrsbedingt halten, was ein Kraftradfahrer hinter ihm zu spät bemerkte. Folge war ein Unfall.

Der 80-Jährige war seinerseits von der Friedrich-Ebert-Straße kommend nach rechts in die Sebastianstraße eingebogen. Durch die Vollbremsung stürzte der Mann und verletzte sich dabei leicht. Um den Unfall zu klären bittet die Polizei den Fahrer des dunklen Autos, sich zu melden, auch Zeugenhinweise sind willkommen, Telefon 0961/401-320.