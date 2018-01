Eine 30-jährige Taxifahrerin nahm am Dienstag, 1. Januar, um 14.55 Uhr in Weiden am Bahnhofsvorplatz einen männlichen Fahrgast auf. Der Fahrgast wollte nach Mitterteich befördert werden. Kurios ist, was während der Fahrt passierte.

Der Mann verhielt sich laut Taxifahrerin wirr. Er hielt plötzlich ohne Verwendungsabsicht plötzlich ein längeres Küchenmesser mit übergezogener Schutzhülle in der Hand. Der Kunde bedrohte die Taxifahrerin allerdings nicht und forderte auch sonst nichts von ihr.Nach einer kurzen Unterhaltung mit der 30-Jährigen steckte er das Messer wieder in seine Jacke und bestand darauf, dass sie ihn nach Mitterteich fährt. Kurz vor dem Ziel stieg der Kunde aus. Den Fahrpreis zahlte er ordnungsgemäß. Was der Mann mit der Präsentation des Messers bezwecken wollte und weshalb er überhaupt ein Messer in der Jacke mit sich führte, stelle für die Beamten derzeit ein Rätsel dar. "Ein versuchter Überfall oder ähnliches scheidet aber aus", teilt die Polizei mit.Wer Hinweise zu dem Mann mit dem wirren Verhalten und zum Messer geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Weiden, Telefonnummer 0961/401-320, zu melden.Die Person ist etwa 40 bis 45 Jahre alt und ungefähr 180 cm groß. Der Mann hatte gepflegtes blondes Haar und sprach Hochdeutsch.