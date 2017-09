Eine "reizende Flüssigkeit" sprühte eine bisher unbekannte Frau einer 46-jährigen Grafenwöhrerin in der Weidener Innenstadt ins Gesicht. Der Grund: Die Frau hatte der Unbekannten einen Geldbeutel aus der Hand genommen. Sie verteidigte allerdings nur ihr Eigentum.

Wie die Polizei berichtet, hatte die Unbekannte das Portemonnaie zuvor aus der Handtasche der 46-jährigen Geschädigten gestohlen. Ereignet hat sich der Vorfall am Dienstag gegen 10.45 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Max-Reger-Straße. Das Opfer aus Grafenwöhr bemerkte den Diebstahl sofort und verfolgte die Unbekannte. Gegenüber der Großbaustelle konnte die Grafenwöhrerin die Diebin stellen und die eigene Geldbörse wieder zurückerobern. In dem Moment sprühte ihr die Täterin eine "reizende Flüssigkeit" ins Gesicht, wie es im Polizeibericht heißt. Die 46-Jährige erlitt Schmerzen. Die Unbekannte flüchtete in Richtung Ringstraße/Goethestraße - aber ohne Beute. Die Weidener Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0961/401-320.