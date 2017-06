Ein Elfjähriger war am heutigen Mittwoch Morgen um 7.50 Uhr mit seinem Longboard am Schlörplatz unterwegs, als ihn ein Unbekannter mit dem Auto zu Boden warf und einfach weiterfuhr.

Der Bub wartete an der Ampel gegenüber des Finanzamts auf Grün."Zur gleichen Zeit wollte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer aus der Fußgängerzone kommend nach rechts in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen", berichtet Markus Drlicek, Polizeihauptkommissar der Polizeiinspektion Weiden. Der Fahrer erfasste laut Drlicek den Jungen und warf ihn zu Boden. Der Bub zog sich eine Schnittwunde am rechten Knie zu. "Nach Aussage des 11-Jährigen blickte ihn der Fahrer des blauen Pkw, den er als älteren Mann mit Brille und grauen Haaren beschreibt, noch kurz an", sagt Drlicek. Der Mann habe dann seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Jungen zu kümmern.Zeugen des Unfalls können ihre Hinweise der Polizei unter der Telefonnummer 0961/4010 mitteilen.