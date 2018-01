In Weiden ging gestern eine 30-Jährige auf eine Fußgängerin los und verletzte sie im Gesicht. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Am Montag, 29. Januar, gegen 13.55 Uhr war eine 35-jährige Weidenerin zu Fuß in der Bahnhofstraße unterwegs. Zum selben Zeitpunkt fuhr dort eine 30-jährige Weidenerin mit ihrem Fahrrad. Laut Polizeibericht versuchte die Radfahrerin, die Fußgängerin per Zuruf zum Stehenbleiben zu animieren. Davon unbeeindruckt setzte die Dame ihren Fußweg fort. Das erzürnte die Radlerin derart, dass sie sich von ihrem Drahtesel schwang, sich flotten Schrittes zu der Dame begab und sie auf dem Parkplatz zu Boden warf. Die 30-Jährige schwang sich auf die am Boden liegende Frau und begann unvermittelt mit den Fäusten auf sie einzuschlagen. Die Geschädigte erlitt hier mehrere Verletzungen im Gesichtsbereich.Ob die beiden Frauen sich kannten und warum die Radfahrerin handgreiflich wurde, sei nicht klar. Wer Zeuge des Vorfalls geworden ist, wird gebeten, sich mit der Polizei in Weiden unter der Telefonnummer 0961/401320 in Verbindung zu setzen.