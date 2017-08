Zeugen beobachteten am Montagnachmittag zwei etwa zehnjährige Kinder, die in Weiden Böller unter anderem in eine Bäckerei, eine Anwaltskanzlei, ein Kaffeehaus und ein Lebensmittelgeschäft in der Innenstadt warfen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 1000 Euro.

Die Kinder waren mit Fahrrädern unterwegs. "Auffällig war, dass es sich bei einem der Räder um ein sogenanntes BMX-Rad handelt", berichtet Polizeisprecher Wolfgang Bayerl. "Da die Leerverpackung sichergestellt werden konnte, sind Spuren vorhanden, die zurzeit von der Polizeiinspektion Weiden ausgewertet werden."Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weiden unter der Telefonnummer (0961) 401320 zu melden.