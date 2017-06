Die Beamten gehen davon aus, dass die Täter den Baum im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag vergangener Woche abgebrochen haben. Ein Angestellter der Flussmeisterstelle Weiden bemerkte die Tat am Donnerstagvormittag. Der Schaden liegt bei rund 1000 Euro. "Ein Biberschutzgitter, das sich am Baum befand, lag in unmittelbarer Nähe." Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0961/401-321 zu melden.