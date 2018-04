Die Lampen sollten für die richtige Biergarten-Atmosphäre sorgen - nun haben sie Unbekannte gestohlen. Der Schaden: Mehrere Hundert Euro.

Wie die Polizei mitteilt, entwendeten die Täter die Beleuchtung aus dem Biergarten des Stadtbads in der Zeit zwischen Freitag, 11 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr. Die Beamten bitten Personen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion Weiden unter der Telefonnummer 0961/401-321 in Verbindung zu setzen.