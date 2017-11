Mit wild abgelagerten Plastiktaschen im Stadtgebiet muss sich die Polizei befassen. Tatorte sind der Flutkanal und ein Baumarkt in der Leimberger Straße. Am Samstagmorgen bemerkte der Marktleiter des Baumarkts beim Öffnen des Geschäfts, dass in der Nacht von Unbekannten eine größere Menge von verschiedenen Plastiktaschen auf dem Parkplatz abgelagert wurden. Da es in den letzten Wochen vermehrt zu solchen Ablagerungen auf dem Gelände und auch entlang des Flutkanals kam, sucht die Polizei nun Zeugen, welche Verdächtiges dazu bemerkt haben. Hinweise unter der Telefonnummer 0961/401-0.