Polizei und Feuerwehr haben am Samstagabend die Zufahrten zur Fußgängerzone der Innenstadt von Weiden blockiert. Laut Angaben der Polizei von Samstagabend handelte es sich um eine "reine Vorsichtsmaßnahme". Im Laufe der Nacht veröffentlichte die Polizei Oberpfalz weitere Informationen dazu.

Suche nach anonymem Hinweisgeber

Empfindliche strafrechtliche Konsequenzen

Erstmeldung auf Basis von Informationen der Polizei von Samstagabend: